Ce mardi soir, la confrontation entre le PSG et le Real Madrida vu une seule équipe sur la pelouse se démarquer, le club de la capitale. En effet, les hommes de Mauricio Pochettino ont outrageusement dominé les débats à tous les niveaux. Pourtant, malgré ce, le match s’est conclu sur le plus court des scores : 1-0. Forcément, avec une telle prestation, les Rouge et Bleu ont été récompensés.

Déjà, comme relayé ce matin sur Canal Supporters, Kylian Mbappé a été nominé parmi les meilleurs joueurs de la semaine en compagnie de Bernardo Silva (Manchester City) et Virgil Van Dijk (Liverpool). Mais outre cette nomination honorifique, l’attaquant parisien fait également logiquement partie de l’équipe-type de la semaine. Et un autre joueur du PSG y figure en la personne de Marquinhos, lui qui a une énième fois été impérial sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi soir. Pour le reste, ce XI fait la part-belle aux Mancuniens avec pas moins de cinq éléments. Liverpool complète avec trois joueurs. Enfin, monstrueux face à Paris, Thibaut Courtois prend place dans la cage.

Force est de constater que Nuno Mendes et surtout Marco Verratti méritaient tout autant leur place dans ce onze, eux qui ont survolé la partie face aux Madrilènes de manière ahurissante…

Le XI de la semaine en Ligue des Champions :

Courtois – Cançelo, Van Dijk, Marquinhos, Robertson – Silva, Mahrez, Foden – Sterling, Salah, Mbappé