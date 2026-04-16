Deux joueurs du PSG dans l’équipe type des quarts de finale retour

Mardi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des champions (0-2). Deux de ses joueurs figurent dans l’équipe type de ces quarts retour.

Le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en s’imposant sur la pelouse d’Anfield mardi soir (0-2) contre Liverpool après s’être déjà imposé au Parc des Princes lors du quart de finale aller (2-0). Lors de cette rencontre à Anfield, Ousmane Dembélé a fortement brillé avec un doublé. Le numéro 10 du PSG a été récompensé de sa belle prestation en étant présent dans l’équipe type des quarts de finale retour.

À lire aussi : LDC – La presse européenne impressionnée par la force collective du PSG

Trois joueurs du Bayern Munich

Le Ballon d’Or n’est pas le seul joueur du PSG à être nommé dans cette équipe-type. Marquinhos est également présent dans cette dernière. Le capitaine parisien a réussi une très belle performance contre les Reds avec son compère Willian Pacho. Futur adversaire du PSG en demi-finale de la Ligue des champions, le Bayern Munich, vainqueur du Real Madrid (4-3) hier soir, a placé trois de ses joueurs dans l’équipe type (Dayot Upamecano, Joshua Kimmich et Michael Olise).