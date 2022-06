Comme chaque année, Tuttosport organise le Golden Boy, trophée récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe (né à partir du 1er janvier 2001). L’année dernière ce trophée a été remporté par le joueur du FC Barcelone, Pedri (19 ans). Ce lundi, le quotidien sportif turinois a dévoilé la liste des 100 joueurs qui concourent pour le trophée 2022. Dans cette dernière, figure deux joueurs du PSG y figurent, Nuno Mendes et Arnaud Kalimuendo.

Kylian Mbappé a remporté le Trophée en 2019

Pedri est encore nommé et pourrait réaliser le doublé, même si le favori se nommerait Edouardo Camavinga selon les dernières rumeurs. Jamal Musiala, Jude Bellingham et Ryan Gravenberch figurent aussi comme des favoris. Plusieurs joueurs français figurent dans cette liste, dont Tanguy Kouassi (Lucien Agoumé, Rayan Cherki, Isaac Lihadji, Georginio Rutter ou encore Malo Gusto, Castello Lukeba, Mohamed-Ali Cho, Maxime Estève et Hugo Ekitike).

La liste des 100 nommés