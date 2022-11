Depuis hier midi, le PSG connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il s’agit du Bayern Munich. Le match aller – au Parc des Princes – aura lieu le 14 février, le retour le 8 mars. En terminant deuxième, le club de la capitale savait qu’il allait tomber sur du lourd.

Le PSG, malgré quatre succès et deux nuls a terminé deuxième de son groupe derrière le Benfica. Les deux clubs ont terminé avec le même nombre de points (14), le même nombre de buts marqués (16) et encaissé (7). Avec leurs matches nuls (1-1) lors leurs affrontements, il a fallu les départager au nombre de buts inscrits à l’extérieur. Et sur ce critère, ce sont les Portugais qui sont devant (9 contre 6). Lors de cette phase de poules, les Rouge & Bleu ont pu compter sur la MNM. Neymar a marqué deux buts et délivré trois passes décisives en cinq matches, Lionel Messi quatre réalisations et quatre offrandes en cinq matches, alors que Kylian Mbappé est co-meilleur buteur de la compétition en compagnie de Mohamed Salah avec sept buts. Il a également délivré trois passes décisives en six matches. Les deux M de la MNM sont nommés pour une récompense de la phase de poules.

Qui remportera le plus beau but de la phase de poules ?

Les deux attaquants du PSG sont en effet nommés pour le titre de plus beau buts de la phase de poules de la Ligue des Champions. L’international français concourt avec deux buts. Sa réalisation contre la Juventus au Parc des Princes. Celle où il est trouvé d’une subtile louche par Neymar et qu’il enchaîne avec une magnifique reprise mais également son but au Juventus Stadium. De son côté, L’Argentin (35 ans) est nommé pour sa magnifique réalisation contre le Benfica à l’Estadio da Luz, une action estampillée MNM mais également son but de l’extérieur du pied contre le Maccabi Haïfa. Ils sont en concurrence avec Arthur Gomes du Sporting, Galeno de Porto, Son de Tottenham, Ferran Torres (Barcelone), Erling Haaland (Manchester City) et Trent Alexander-Arnold (Liverpool). Pour voter pour les deux Parisiens, c’est par ici.