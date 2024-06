Deux joueurs du PSG nommés pour le Golden Boy 2024

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Deux de ses titis, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi, sont nommés pour le Golden Boy 2024.

Comme chaque année, le quotidien sportif italien Tuttosport dévoile la liste des 100 meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans évoluant en Europe. Ces derniers concourent pour le Golden Boy, ballon d’Or des jeunes de moins de 21 ans. Ce jeudi, le quotidien a donc dévoilé la liste des prétendants à cette distinction prestigieuse. Et dans cette dernière figurent deux joueurs du PSG, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi. Prêté par le PSG au Lausanne-Ouchy, en première division suisse, Gharbi brille avec sept buts et six passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues (2200 minutes de temps de jeu, 27 titularisations).

A voir aussi : Warren Zaïre-Emery dévoile le joueur qu’il a le plus impressionné

Qui pour succéder à Jude Bellingham ?

Le numéro 33 du PSG fait partie des favoris au Golden Boy 2024, comme Lamine Yamal du FC Barcelone ou Alejandro Garnacho de Manchester United. Outre Warren Zaïre-Emery, quinze autres joueurs de Ligue 1 sont nommés. Il y a aussi onze français. Leny Yoro (Lille), Mathys Tel (Bayern Munich), Désiré Doué et Jeanuël Belocian (Rennes), Kassoum Ouattara (Monaco), Guillaume Restes et Christian Mawissa (Toulouse), Wilson Odobert (Burnley), formé au PSG, Mohamed-Ali Cho (Nice), Lucas Mincarelli (Montpellier) et donc Warren Zaïre-Emery.