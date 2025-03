Deux joueurs du PSG nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de février

Le PSG domine la Ligue 1 avec 16 points d’avance. Deux de ses joueurs sont nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de février du championnat.

Large leader de Ligue 1, le PSG réalise de très bonnes performances sur le terrain. Un véritable collectif se dégage et le club de la capitale ne dépend plus d’un seul joueur. Le danger peut venir de partout et la menace est diverse pour les adversaires. Ousmane Dembélé brille depuis le début de l’année 2025 avec 18 buts toutes compétitions. Meilleur buteur du championnat de France, l’international français a été élu meilleur joueur du mois de Ligue 1 en janvier. Il pourrait faire la passe de deux.

Le back to back pour Dembélé ?

En effet, le numéro 10 PSG est nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de février. Lors du mois écoulé, l’ancien du FC Barcelone a inscrit six buts en cinq rencontres. Il est en concurrence avec son coéquipier au PSG, Achraf Hakimi, auteur de deux buts en trois rencontres, et Amine Gouiri, auteur de deux buts et de trois passes décisives avec Marseille. Pour voter pour les joueurs parisiens, c’est par ici.