Deux joueurs du PSG nommés pour le titre du plus beau but de la saison de Ligue 1

La fin de saison approche. Bien représenté dans les nominations des Trophées UNFP, le PSG a vu deux de ses joueurs être nommés pour le but de la saison en Ligue 1.

Le 11 mai prochain, la cérémonie des Trophées UNFP aura lieu. Cette dernière récompensera les meilleurs joueurs, joueuses meilleurs entraîneurs, gardiens, gardiennes, de Ligue 1, Ligue 2 et Arkema Première Ligue. Le PSG est bien représenté avec dix joueurs et joueuses nommés. Il restait encore un trophée qui n’avait pas été désigné, celui du plus beau but inscrit en Ligue 1 lors de cette saison 2025-2026. La liste des six réalisations a été dévoilée par l’UNFP. Et deux joueurs du PSG y figurent.

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Deux chances sur six pour le PSG

Le premier joueur du PSG a concourir pour ce titre de plus beau but de la saison est Ousmane Dembélé. Son deuxième but contre Lille, lorsqu’il crochète, feinte à l’entrée de la surface avant de placer une louche qui termine dans le but lillois. Le numéro 10 du PSG est en concurrence avec son coéquipier Joao Neves et son retourné acrobatique contre Toulouse. Sur un centre d’Achraf Hakimi, l’international portugais contrôle le ballon de la poitrine avant d’envoyer le ballon dans le but toulousain d’une très belle retournée. Les deux joueurs parisiens sont en concurrence avec la reprise de volée de Mousa Al-Tamari (Rennes) contre Lyon, du lob de Falorin Balogun (Monaco) contre l’OM, la frappe surpuissante de l’extérieur de la surface d’Hugo Magnetti (Stade Brestois) contre Strasbourg et le retourné du Lensois Matthieu Udol contre Angers.