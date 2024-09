Ce mercredi soir, les différents nommés pour les trophées de la cérémonie du Ballon d’Or sont dévoilés. Trois joueurs du PSG sont concernés par deux trophées.

Comme chaque année, les supporters de football attendent avec impatience la liste des nommés pour le Ballon d’Or et les différents trophées autour de cette cérémonie. Ce mercredi soir, les nommés pour les différents trophées. Deux catégories ont été dévoilées et trois joueurs du PSG sont concernés. 10 joueurs concourent pour le Trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune de moins de 21 ans. Et dans cette liste figurent deux joueurs du PSG, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery. Ils seront en concurrence avec Pau Cubarsi (Barça), Alejandro Garnacho (Manchester United), Arda Güler (Real Madrid), Karim Konaté (RB Salzbourg), Kobbie Mainoo (Manchester United), Savihno (Gérone, Manchester City), Mathys Tel (Bayern) et Lamine Yamal (Barça). Le dernier cité semble le l’ultra-favori.

Un deuxième trophée Yachine pour Donnarumma ?

Du côté du Trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien, Gianluigi Donnarumma revient dans les dix nommés. Le numéro 1 du PSG est en concurrence avec Diogo Costa (Porto), Gregor Kobel (Dortmund), Andriy Lunin (Real Madrid), Mike Maignan (AC Milan), Giorgi Mamardachvili (Valence), Emiliano Martinez (Aston Villa), Unai Simon (Bilbao), Yann Sommer (Inter Milan) et Ronwen WIlliams (Mamelodi Sundowns). La révélation des vainqueurs de ces deux trophées aura lieu lors de la cérémonie du Ballon d’Or qui se déroulera le 28 octobre. Cette saison, deux nouvelles catégories ont été intégrées, les meilleurs entraîneurs d’une équipe masculine et féminine. Luis Enrique ne fait pas partie de cette liste. Le titre se jouera entre Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis de la Fuente (Espagne), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Lionel Scaloni (Argentine) et Pep Guardiola (Manchester City). Le PSG ne concourent pas non plus pour le trophée du club masculin de l’année. Les finalistes sont le Borussia Dortmund, Gérone, le Bayer Leverkusen, le Real Madrid et Manchester City.