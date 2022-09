Le PSG va retrouver les terrains demain soir (21 heures, Canal Plus Foot) avec la réception de l’OGC Nice dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Une rencontre durant laquelle deux joueurs parisiens devront faire attention à ne pas prendre un carton jaune. Avec deux cartons en moins de 10 matches, Neymar et Sergio Ramos sont sous la menace d’une suspension.

Possiblement suspendus contre l’OM

Très en forme depuis le début de la saison avec 11 buts et 8 passes décisives en 11 matches avec le PSG, Neymar a reçu deux cartons jaunes en Ligue 1 depuis le début de la saison contre Monaco et Brest. Possiblement titulaire demain soir face à Nice, le Brésilien devra donc éviter de prendre un carton s’il ne veut pas manquer le Classico du 16 octobre prochain. Ce sera également le cas de Sergio Ramos. Alors qu’il enchaîne les matches cette saison (8 matches sur 8 joués en Ligue 1, 7 titularisations), le défenseur central espagnol (36 ans) a écopé de deux cartons jaunes contre Lille et Nantes. S’il veut participer à son deuxième Classico, il devra être irréprochable sur le terrain.