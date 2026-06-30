Deux joueurs du PSG titulaires avec la France contre la Suède ?

Ce mardi soir (23 heures, M6, beIN SPORTS 1), la France affronte la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Deux joueurs du PSG devraient être titulaires.

Qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde, l’équipe de France affronte ce mardi soir la Suède à ce stade de la compétition. Les Français tenteront de se qualifier pour les huitièmes de finale et retrouver le Paraguay, qui a créé la première sensation de la compétition en éliminant l’Allemagne lors de la séance des tirs au but (1-1, 4 t.a.b. à 3). Pour cette rencontre contre la Suède, Didier Deschamps devrait titulariser deux joueurs du PSG.

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Barcola préféré à Doué ?

Auteur d’un triplé contre la Norvège, Ousmane Dembélé devrait être titulaire dans le couloir droit de l’attaque des Bleus. Le numéro 7 du PSG devrait être associé à Kylian Mbappé et Michael Olise. La dernière place en attaque devrait se jouer entre Bradley Barcola et Désiré Doué. Et selon les informations de L’Equipe, Le Parisien ou RMC Sport, c’est l’ancien Lyonnais qui devrait être titulaire dans le couloir gauche de l’attaque. Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez, qui n’ont pas encore joué une seule minute lors de cette Coupe du monde, devraient commencer sur le banc. Mike Maignan devrait garder les buts et être défendu par un quatuor composé de Jules Koundé, Willian Saliba, Dayot Upamecano et Lucas Digne. Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni occuperait le milieu de terrain.

Le XI probable de l’équipe de France contre la Suède : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Rabiot, Tchouaméni – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé.

Compositions probables France / Suède (L’Equipe)