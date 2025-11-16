Deux joueurs du PSG titulaires avec le Portugal contre l’Arménie ?

Ce dimanche après-midi (15 heures), le Portugal tentera de valider sa qualification à la Coupe du monde 2026. Deux joueurs du PSG pourraient être titulaires contre l’Arménie.

Vainqueur de ses trois premiers matches de Qualifications à la Coupe du monde 2026, le Portugal pouvait valider son ticket pour les États-Unis, le Mexique et le Canada lors de la trêve internationale d’octobre. Mais en toute fin de match contre la Hongrie, alors qu’ils menaient au score, les Portugais ont vu les Hongrois égaliser dans les dernières secondes du match. Jeudi, la Seleçao aurait pu encore une fois le valider avec son déplacement en Irlande. Mais dans un match sans, le Portugal s’est incliné (2-0) et devra donc aller chercher son billet ce dimanche après-midi avec la réception de l’Arménie.

Vitinha reconduit au milieu, Ramos pour remplacer Ronaldo

Pour cette rencontre, le Portugal doit faire sans Cristiano Ronaldo, suspendu après avoir reçu un carton rouge pour un mauvais geste sur un défenseur irlandais. Pour le remplacer, Roberto Martinez devrait choisir de titulariser Gonçalo Ramos en pointe de l’attaque selon la presse portugaise. L’attaquant du PSG devrait être associé à Bernardo Silva et Joao Felix. Au milieu de terrain, le sélectionneur portugais devrait de nouveau titulariser Vitinha, qui a été l’un des seuls Portugais à la hauteur contre l’Irlande, avec son coéquipier Joao Neves, qui devrait commencer sur le banc ce dimanche. Le numéro 17 du PSG pourrait être associé à Ruben Neves et Bruno Fernandes. La défense devrait être, elle, composée de Diogo Costa dans les buts, Joao Cancelo dans le couloir droit, Diogo Dalot dans le couloir gauche, et une charnière centrale Ruben Dias-Renato Veiga.