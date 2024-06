Deux joueurs du PSG titulaires avec le Portugal ?

Ce samedi après-midi (18 heures, BeIN Sports 1), le Portugal affronte la Turquie. Pour cette rencontre, deux joueurs du PSG devraient être titulaires.

Le Portugal est l’un des favoris à la victoire finale lors de cet Euro 2024. Lors de son entrée en lice contre la République Tchèque, la Seleçao s’est fait peur en s’offrant la victoire dans les dernières secondes de la rencontre grâce à un but de Fransisco Conceiçao deux minutes après son entrée en jeu (2-1). Ce samedi après-midi, les Portugais affrontent la Turquie, qui, elle aussi, s’est imposée lors de sa première rencontre, contre la Géorgie (3-1). En cas de victoire, le Portugal se qualifiera pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour cette rencontre, Roberto Martinez pourrait apporter quelques changements dans son onze de départ.

Nuno Mendes devrait retrouver son couloir gauche

Titulaires et performants contre les Tchèques, Nuno Mendes et Vitinha devraient de nouveau être titulaires pour ce choc des leaders de ce groupe F. Le latéral gauche du PSG devrait retrouver son couloir, lui qui était placé dans une défense à trois contre la République Tchèque. Le sélectionneur portugais pourrait en effet aligner une défense à quatre selon la presse portugaise avec Nuno Mendes à gauche, donc, une défense centrale, Pepe-Ruben Dias et Joao Cancelo au poste de latéral droit. Au milieu de terrain, Joao Palhinha devrait jouer ses premières minutes dans cet Euro au côté de Vitinha et Bruno Fernandes. L’attaque serait composée de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo et Diogo Jota. Présent dans la liste du Portugal, Danilo Pereira et Gonçalo Ramos devraient une nouvelle fois commencer sur le banc ce samedi, en espérant avoir du temps de jeu contre la Turquie.

Le XI probable du Portugal selon la presse portugaise : Diogo Costa – João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes – Bruno Fernandes, Palhinha, Vitinha- Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.