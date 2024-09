Demain soir (20h45, TF1), l’équipe de France affronte l’Italie en Ligue des Nations. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait titulariser deux joueurs du PSG.

Lors de cette trêve internationale, l’équipe de France va jouer deux matches de phase de poules de la Ligue des Nations, contre l’Italie et la Belgique. Pour ce rassemblement, Didier Deschamps a convoqué quatre jours du PSG. Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Warren Zaïre-Emery. Pour le match contre les Italiens, le sélectionneur des Bleus devrait titulariser deux joueurs du PSG.

Kolo Muani préféré à Dembélé ?

Selon les informations de l’Equipe, Didier Deschamps devrait aligner son équipe en 4-2-3-1. Dans les buts, sans surprise, ce sera Mike Maignan. Le portier formé au PSG devrait être défendu par un quatuor composé de Jonathan Clauss dans le couloir droit, Dayot Upamecano ou Ibrahima Konaté au côté de William Saliba en défense centrale et Théo Hernandez sur le couloir gauche. Au milieu de terrain, on aurait un duo Youssouf Fofana-N’Golo Kanté. Pour l’attaque, Bradley Barcola devrait jouer sur le côté gauche, Michael Olise au poste de numéro 10 et Randal Kolo Muani sur l’aile droite. Il serait alors préféré à son coéquipier au PSG Ousmane Dembélé. Le trio se placera derrière Kylian Mbappé.