Deux joueurs du PSG titulaires contre la Belgique ?

Après sa défaite contre l’Italie, l’équipe de France voudra se relever contre la Belgique ce soir. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait faire tourner, avec deux joueurs du PSG dans le onze de départ.

L’équipe de France joue son dernier match de la trêve internationale ce lundi soir (20h45, TF1) avec la réception de la Belgique pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Nations. Sèchement battus par l’Italie vendredi soir, les Bleus voudront renouer avec le succès contre la Belgique, qui s’est imposée contre Israël il y a trois jours (3-1). Pour cette rencontre, comme il l’avait expliqué au début du rassemblement, Didier Deschamps devrait opérer une large revue d’effectif. Seuls Mike Maignan, William Saliba et Youssouf Fofana devraient enchaîner ce soir sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon.

Ousmane Dembélé à la place de Bradley Barcola

Buteur et meilleur joueur français contre les Italiens, Bradley Barcola devrait laisser sa place dans le couloir gauche de l’attaque à son coéquipier au PSG, Ousmane Dembélé. Ce dernier devrait accompagner Marcus Thuram et Randal Kolo Muani sur le front de l’attaque. Le joueur du PSG, qui aurait dû commencer la rencontre contre l’Italie s’il n’avait pas été malade à la veille de la rencontre au Parc des Princes. Pour accompagner Youssouf Fofana au milieu de terrain, Didier Deschamps devrait aligner Mattéo Guendouzi et Manu Koné, selon Le Parisien. Pour L’Equipe, Michael Olise devrait connaître une deuxième titularisation de suite au poste de numéro 10. Dans les buts, Mike Maignan devrait être défendu par un quatuor composé de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne.