Deux joueurs du PSG titulaires contre l’Espagne ?

Mardi soir (21 heures, TF1, BeIN Sports 1), la France affronte l’Espagne en demi-finale de l’Euro. Deux joueurs du PSG pourraient être titulaires chez les Bleus.

Après sa victoire contre le Portugal lors de la séance de tirs au but (0-0, 5 t.a.b à 3), l’équipe de France va affronter l’Espagne en demi-finale de l’Euro mardi soir. Pour cette rencontre, Didier Deschamps pourra compter sur un groupe au complet. En effet, Adrien Rabiot, suspendu contre le Portugal, fait son retour dans le groupe. De son côté, l’Espagne devra faire sans Pedri, forfait pour le reste de la compétition, ni Robin Le Normand et Dani Carvajal, suspendus. Avec le retour de l’ancien joueur du PSG, le sélectionneur des Bleus pourrait revenir à un système en 4-3-3. Adrien Rabiot retrouverait sa place au milieu de terrain, aux côtés de N’Golo Kanté et d’Aurélien Tchouaméni.

Griezmann sur le banc ?

En difficulté depuis le début de la compétition, Antoine Griezmann pourrait commencer la rencontre contre la Roja sur le banc, selon les informations de l’Equipe et de RMC Sport. Le favori pour remplacer le joueur de l’Atlético de Madrid dans le couloir droit de l’attaque française se nomme Ousmane Dembélé. Auteur d’une bonne entrée en jeu contre les Portugais, le numéro 10 du PSG pourrait retrouver le onze mardi soir. « Sa capacité à amener des changements de rythme et des décalages pourrait lui permettre d’être titulaire », avance le quotidien sportif. En ce qui concerne le poste d’avant-centre, Randal Kolo Muani, déjà titulaire contre le Portugal, partirait avec une longueur d’avance selon l’Equipe. Le joueur du PSG dispose d’un profil d’attaquant de rupture qui colle précisément avec les intentions du staff, conclut le quotidien sportif.