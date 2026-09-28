Deux joueurs du PSG titulaires lors de Belgique / France ?

Ce lundi soir (20h45, TF1), la Belgique reçoit la France lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Deux joueurs du PSG pourraient être titulaires.

Après sa victoire en Turquie (0-1) vendredi soir, l’équipe de France retrouve la Belgique, qui a battu l‘Italie (2-0), ce lundi soir dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Lors de cette rencontre contre les Belges, Zinédine Zidane pourrait effectuer un turnover. Titulaire à la pointe de l’attaque des Bleus contre les Turcs, Ousmane Dembélé pourrait commencer sur le banc. Pour Le Parisien, c’est son coéquipier au PSG, Désiré Doué, qui devrait prendre sa place en pointe ce lundi soir contre les Belges. Pour L’Equipe, c’est Esteban Le Paul qui occuperait ce poste d’avant-centre. Le numéro 14 du PSG occuperait, lui, le poste d’ailier droit.

Mika Godts titulaire avec la Belgique ?

Pour le quotidien francilien, Désiré Doué serait accompagné en attaque par son ancien coéquipier au PSG, Bradley Barcola, dans le couloir gauche, et par Michael Olise dans le couloir droit. Pour le quotidien sportif, le nouveau joueur de Liverpool serait également aligné dans le couloir gauche avec donc, Esteban Le Paul en pointe et Désiré Doué à droite. Du côté de la Belgique, Mika Godts pourrait connaître une deuxième titularisation de suite après sa très belle prestation contre l’Italie avec un but à la clé. Après des débuts difficiles sous le maillot du PSG, sa présence en sélection nationale semble lui donner de la confiance. De bon augure pour la suite de la saison sous le maillot des doubles champions d’Europe.

Le XI probable de la France selon L’Equipe : Maignan – Kalulu, Upamecano, Jacquet, Diouf – Camavinga, Da Cunha, Rabiot (cap.) – Doué , Le Paul, Barcola

selon L’Equipe : Maignan – Kalulu, Upamecano, Jacquet, Diouf – Camavinga, Da Cunha, Rabiot (cap.) – , Le Paul, Barcola Le XI probable de la France selon Le Parisien : Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert – Cherki, Camavinga, Rabiot (cap.) – Olise, Doué , Barcola

selon Le Parisien : Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert – Cherki, Camavinga, Rabiot (cap.) – Olise, , Barcola Le XI probable de la Belgique : Lammens – Castagne, Ngoy, Mechele, Seyes – De Bruyne, Raskin, Tielmans (cap.) – Lukebakio, De Katelaere, Godts

Compositions probables Belgique / France (L’Equipe)