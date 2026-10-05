Deux joueurs du PSG titulaires lors de France / Belgique

Ce lundi soir, l’équipe de France affronte la Belgique en Ligue des nations. Les compositions des deux équipes ont été dévoilées. Et deux joueurs du PSG sont titulaires.

L’équipe de France joue son dernier match de la trêve internationale ce lundi soir sur la pelouse du Stade de France contre la Belgique lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Après deux victoires contre la Turquie (0-1) et la Belgique (0-1) et un nul contre l’Italie (1-1), les Bleus voudront terminer cette première trêve internationale sous la direction de Zinédine Zidane avec une victoire pour conserver leur place de leader et se rapprocher d’une qualification pour les quarts de finale de la compétition. Pour ce choc contre les Belges, Zinédine Zidane a dévoilé son onze de départ.

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Maghnes Akliouche titulaire dans l’entrejeu

Le nouveau sélectionneur des Bleus a décidé d’offrir sa première sélection à Guillaume Restes dans les buts. Le gardien de Toulouse sera défendu par un quatuor composé de Jules Koundé dans le couloir droit, une défense centrale Leny Yoro, qui connaît aussi sa première sélection en A, Maxence Lacroix et Andy Diouf au poste de latéral gauche. Pour le milieu de terrain, Zinédine Zidane a décidé d’aligner un joueur du PSG dans le trio, Maghnes Akliouche. L’ancien Monégasque accompagne Eduardo Camavinga et Manu Koné. En attaque, Ousmane Dembélé est titulaire et capitaine. Le numéro 10 du PSG est placé sur le côté droit aux côtés d’Esteban Lepaul en pointe et Bradley Barcola dans le couloir gauche. Titulaire lors des trois premiers matches de la Belgique lors de cette trêve internationale, Mika Godts commence cette rencontre contre la France sur le banc.

Notre 𝟏𝟏 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 face à la Belgique ⚔️



Guillaume Restes et Leny Yoro vont honorer leur 1ère sélection en Bleu 🇫🇷🙌



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