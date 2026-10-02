Deux joueurs du PSG titulaires lors de France / Italie ?

Ce vendredi soir (20h45, TF1), l’équipe de France affronte l’Italie en Ligue des nations. Pour ce match, Zinédine Zidane devrait titulariser deux joueurs du PSG.

Après deux succès à l’extérieur, contre la Turquie (0-1) et la Belgique (0-1), l’équipe de France va jouer son premier match sous l’ère Zinédine Zidane en France avec la réception ce vendredi soir – au Stade de France – de l’Italie pour le compte de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Après avoir effectué neuf changements contre les Belges par rapport à la composition alignée contre les Turcs, le sélectionneur des Bleus pourrait de nouveau apporter des changements dans son onze de départ contre les Italiens. Et deux joueurs du PSG devraient être titulaires ce soir.

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Désiré Doué aligné dans le couloir gauche ?

Auteur d’une très belle prestation contre la Belgique dans le couloir droit de l’attaque, Désiré Doué devrait poursuivre ce soir mais cette fois-ci dans le couloir gauche. C’est Michael Olise qui récupérerait le couloir droit alors que son coéquipier au PSG, Ousmane Dembélé, occuperait la pointe de l’attaque et porterait le brassard de capitaine, selon L’Equipe et Le Parisien. Ils s’accordent aussi sur la défense avec un Mike Maignan dans les buts, Jules Koundé à droite, une défense centrale Jérémy Jacquet–Dayot Upamecano et Adrien Truffert qui retrouverait le couloir gauche. Pour le milieu de terrain, les deux quotidiens ne sont pas d’accord. Pour le sportif, Zinédine Zidane devrait aligner Rayan Cherki, Lucas Da Cunha et Manu Koné, alors que pour le Francilien, c’est Adrien Rabiot qui accompagnerait Cherki et Koné.