Barcola France
Image : Compte X : @PSG_inside

Deux joueurs du PSG titulaires lors de France / Ukraine ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 novembre 2025

Ce jeudi soir (20h45, TF1), l’équipe de France affronte L’Ukraine lors des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Deux joueurs du PSG devraient être titulaires.

L’équipe de France n’est pas encore qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Elle peut l’être dès ce soir avec la rencontre – au Parc des Princes – contre l’Ukraine. Pour cela, elle devra s’imposer pour être sûre de se qualifier directement pour le Mondial. En cas de match nul, il faudra attendre la rencontre contre l’Azerbaïdjan dimanche pour valider le billet. Afin de s’assurer de la qualification dès ce jeudi, Didier Deschamps devrait aligner sa meilleure équipe, avec un seul joueur du PSG titulaire, Bradley Barcola.

A lire aussi : Didier Deschamps : « Barcola ? Il se sent bien. Il n’a pas de souci particulier »

Didier Deschamps : « Barcola ? Il se sent bien. Il n’a pas de souci particulier »
canalsupporters.com

N’Golo Kanté devrait être titulaire au milieu

Selon L’Equipe et Le Parisien, le numéro 29 du PSG devrait être aligné dans le couloir gauche de l’attaque. Il accompagnerait Michael Olise dans le couloir droit, Rayan Cherki en numéro 10 et Kylian Mbappé en attaquant de pointe. Au milieu de terrain, Didier Deschamps devrait titulariser N’Golo Kanté et Manu Koné. La défense devrait être composée de Jules Koundé, Willian SalibaDayot Upamecano et Lucas Digne. Enfin, dans les buts, c’est Mike Maignan qui devrait être aligné. Si la France se qualifie demain soir, Lucas Chevalier pourrait connaître sa première sélection contre l’Azerbaïdjan dimanche, selon certaines rumeurs. Du côté de l’Ukraine, Illia Zabarnyi devrait être titulaire en défense centrale. Il essayera de retrouver de la confiance en sélection, lui qui est en difficulté avec le PSG ces dernières semaines. 

  • Le XI probable de l’équipe de France selon L’Equipe et Le Parisien : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – N. Kanté, M. Koné – Olise, Cherki, Barcola – Mbappé (cap.)
  • Le XI probable de l’Ukraine : Trubin – Konoplya, Zabarnyi, Matviienko (cap.), Mykolenko – Kalyuzhnyi, Yarmoliuk, Malinovskyi – Tsygankov, Yaremchuk, Sudakov

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 novembre 2025

Articles similaires

Zabarnyi

Illia Zabarnyi doit encore s’adapter à son nouvel environnement

13 novembre 2025
Revue De Presse Psg

Revue de presse PSG : Illia Zabarnyi, Féminines PSG…

13 novembre 2025
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

12 novembre 2025
PSG Poissy

Le programme des internationaux du PSG

12 novembre 2025
Bouton retour en haut de la page