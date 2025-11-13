Deux joueurs du PSG titulaires lors de France / Ukraine ?

Ce jeudi soir (20h45, TF1), l’équipe de France affronte L’Ukraine lors des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Deux joueurs du PSG devraient être titulaires.

L’équipe de France n’est pas encore qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Elle peut l’être dès ce soir avec la rencontre – au Parc des Princes – contre l’Ukraine. Pour cela, elle devra s’imposer pour être sûre de se qualifier directement pour le Mondial. En cas de match nul, il faudra attendre la rencontre contre l’Azerbaïdjan dimanche pour valider le billet. Afin de s’assurer de la qualification dès ce jeudi, Didier Deschamps devrait aligner sa meilleure équipe, avec un seul joueur du PSG titulaire, Bradley Barcola.

N’Golo Kanté devrait être titulaire au milieu

Selon L’Equipe et Le Parisien, le numéro 29 du PSG devrait être aligné dans le couloir gauche de l’attaque. Il accompagnerait Michael Olise dans le couloir droit, Rayan Cherki en numéro 10 et Kylian Mbappé en attaquant de pointe. Au milieu de terrain, Didier Deschamps devrait titulariser N’Golo Kanté et Manu Koné. La défense devrait être composée de Jules Koundé, Willian Saliba, Dayot Upamecano et Lucas Digne. Enfin, dans les buts, c’est Mike Maignan qui devrait être aligné. Si la France se qualifie demain soir, Lucas Chevalier pourrait connaître sa première sélection contre l’Azerbaïdjan dimanche, selon certaines rumeurs. Du côté de l’Ukraine, Illia Zabarnyi devrait être titulaire en défense centrale. Il essayera de retrouver de la confiance en sélection, lui qui est en difficulté avec le PSG ces dernières semaines.