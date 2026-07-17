Deux joueurs du PSG titulaires lors de la petite finale ?

Battue par l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde (2-0), la France va affronter l’Angleterre en petite finale. Deux joueurs du PSG pourraient être titulaires.

L’équipe de France va jouer une finale demain soir contre l’Angleterre (23 heures, M6, beIN SPORTS 1), la petite finale de la Coupe du monde. Les Bleus auraient préféré participer à la grande finale qui se jouera dimanche à New York plutôt que celle pour la troisième place à Miami. Malheureusement, les joueurs de Didier Deschamps se sont inclinés contre l’Espagne en demi-finale (2-0). Pour ce match contre les Anglais, qui ont perdu contre l’Argentine (2-1), Didier Deschamps, qui dirigera son dernier match avec les Bleus, devrait effectuer un large turnover.

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Zaïre-Emery associé à Kanté au milieu

Selon L’Equipe, seulement deux joueurs titulaires contre la Roja enchaîneront contre l’Angleterre demain soir, Mike Maignan dans les buts et Kylian Mbappé en pointe. La défense devrait être composée de Malo Gusto dans le couloir droit, Théo Hernandez dans le couloir gauche et Ibrahima Konaté en défense centrale. Pour accompagner le nouveau défenseur du Real Madrid, Didier Deschamps hésiterait entre Maxence Lacroix et Lucas Hernandez. Si le joueur du PSG, il jouerait son premier match dans cette Coupe du monde. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery devrait être associé à N’Golo Kanté. Enfin, en attaque, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram et Rayan Cherki devraient accompagner Kylian Mbappé.