Deux joueurs du PSG titulaires pour le match amical France / Irlande du Nord ?

Pour son dernier match de préparation avant la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps devrait aligner son équipe-type lors de France / Irlande du Nord, avec notamment deux Parisiens titulaires.

Quelques jours après sa défaite face à la Côte d’Ivoire (1-2), l’équipe de France aura l’occasion de se rattraper et de reprendre confiance avant de s’envoler pour les États-Unis. En effet, ce lundi soir (21h10 sur TF1), à Lille, les Bleus disputeront leur dernier match de préparation face à l’Irlande du Nord. L’occasion pour Didier Deschamps d’aligner sa meilleure formation possible avant son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026.

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Doué et Dembélé titulaire dans un quatuor offensif ?

Ainsi, Mike Maignan gardera les cages. En défense, le quatuor Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Théo Hernandez est attendu. Dans l’entrejeu, le binôme Aurélien Tchouaméni – Adrien Rabiot est pressenti pour commencer cette rencontre. Enfin, en attaque, le sélectionneur des Bleus pourrait titulariser les deux Parisiens Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Ils accompagneraient ainsi Michael Olise et Kylian Mbappé. Il faudra donc surveiller les positionnements de chacun des attaquants. Les autres Parisiens, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, devraient commencer la rencontre sur le banc face à l’Irlande du Nord.

Pour rappel, l’équipe de France affrontera le Sénégal (16 juin), l’Irak (22 juin) et la Norvège (26 juin) lors de la phase de groupes.

Le XI probable de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Rabiot, Tchouaméni – Olise, Dembélé, Doué – Mbappé.

Dernière séance à Lille avant le match de demain 🇫🇷👊#FRANIR pic.twitter.com/WJPj3g5PCH — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 7, 2026