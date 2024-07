Deux joueuses du PSG offrent la victoire à la France

Hier soir, l’équipe de France féminine affrontait la Suède pour le compte des qualifications à l’Euro 2025. Elle s’est imposée grâce à des buts de Karchaoui et Katoto.

Après trois victoires en quatre matches lors des Qualifications à l’Euro 2025, l’équipe de France affrontait la Suède hier soir. Une rencontre qui pouvait permettre aux joueuses d’Hervé Renard de valider leur billet pour la compétition qui se déroulera en Suisse durant l’été 2025. Le sélectionneur des Bleues avait décidé d’aligner cinq joueuses du PSG dès le coup d’envoi, Elisa De Almeida dans le couloir droit de la défense, Griedge Mbock en défense centrale, Sakina Karchaoui, Grace Geyoro au milieu et Marie-Antoinette Katoto en pointe de l’attaque. Également convoquée, Thiniba Samoura est restée sur le banc.

30e but avec l’équipe de France pour Katoto

Dès le début de la rencontre, les Françaises vont exercer une grosse pression sur les Suédoises. La France va se procurer plusieurs grosses occasions, par l’intermédiaire de Delphine Cascarino, servie par la latérale gauche du PSG (4e), de Marie-Antoinette Katoto, qui a trouvé le poteau (9e) ou bien encore de Sakina Karchaoui, qui a vu sa frappe lointaine rasée le poteau suédois (11e). Elisa De Almeida a aussi été proche d’ouvrir le score, mais sa frappe croisée a été détourné par Musovic (24e). Après une nette domination, les Françaises vont être récompensées par l’intermédiaire de Sakina Karchaoui. Trouvée au 25 mètres, la joueuse du PSG va propulser une magnifique frappe dans la lucarne suédoise (1-0, 32e). Au retour des vestiaires, les joueuses d’Hervé Renard vont rapidement se faire surprendre sur un corner dévié qui atterrit dans les pieds de Rybrink, dans les six mètres (1-1, 49e). Après une période de flottement, la France va reprendre sa domination et réussir à reprendre l’avantage grâce à Marie-Antoinette Katoto. L’attaquante du PSG, à l’affût après une tête de Wendie Renard sur corner, a trompé la gardienne suédoise (2-1, 78e). Avec ce succès, les Françaises ont donc assuré leur billet pour l’Euro 2025 et ont préparé de la meilleure des manières les Jeux Olympiques de Paris.