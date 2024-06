Deux joueuses du PSG offrent la victoire à la France

Hier soir, l’Equipe de France affrontait l’Angleterre lors des Eliminatoires à l’Euro 2025. Les joueuses d’Hervé Renard se sont imposées grâce à des buts de deux joueuses du PSG, Elisa De Almeida et Marie-Antoinette Katoto.

Alors que les Féminines du PSG se sont inclinées en finale du championnat de France contre Lyon, certaines de ses joueuses n’en n’ont pas encore fini avec la saison 2023-2024. En effet, plusieurs d’entre elles ont été convoquées avec leurs sélections nationales respectives. C’est le cas par exemple de sept françaises qui doivent une double confrontation contre l’Angleterre dans le cadre des Éliminatoires à l’Euro 2025. La première manche avait lieu hier sur la pelouse de Saint-James Park. Dans un match où l’Angleterre a validé sa domination avec l’ouverture du score de Mead à la demi-heure de jeu, la France n’a pas paniqué et a rapidement réussi à égaliser par l’intermédiaire d’Elisa De Almeida.

A voir aussi : Sélections : Sept joueuses du PSG avec l’Equipe de France

29e but en 38 sélections pour Katoto

La défenseure du PSG, sur un corner de Dali, reprend d’une reprise du pied droit qui lobe superbement la gardienne anglaise (1-1, 41e). Elisa De Almeida s’offrant au passage son quatrième but sous le maillot de l’équipe de France. Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce score de parité. En seconde période, les deux équipes vont se procurer des situations sans pour autant se montrer dangereuses. Il faudra attendre la 68e minute pour voir l’équipe de France prendre l’ascendant dans cette rencontre. Sur un corner mal dégagé par la défense anglaise, Diani, de la tête, trouve Marie-Antoinette Katoto. La meilleure buteuse de l’histoire du PSG reprend d’une sublime reprise de volée qui termine sa course dans le but anglais avec l’aide du poteau (1-2, 68e). Avec cette réalisation, Marie-Antoinette Katoto compte désormais 29 buts en 38 sélections avec l’équipe de France. Les Françaises vont réaliser un bel exploit en s’offrant les championnes d’Europe en titre et vice-championnes du monde. Avec ce succès, le troisième en trois matches de qualifications à l’Euro 2025, les Françaises font un grand pas vers la qualification. Elles tenteront maintenant de s’offrir un deuxième succès de prestige contre les Anglaises mardi soir (21 heures) à Goeffroy-Guichard. Lors de cette rencontre, trois joueuses du PSG étaient titulaires, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui et Marie-Antoinette Katoto. Touchée à la main, Grace Geyoro a été ménagée et est restée sur le banc. Constance Picaud, Sandy Balimore et Thiniba Samoura sont aussi restées sur le banc.

Le XI de la France : Peyraud-Magnin – De Almeida (Périsset, 86e), Lakrar, Renard (c), Bacha – Dali (Le Garrec, 90e), Toletti, Karchaoui – Diani, Katoto (Ribadeira, 90e), Cascarino (Henry, 69e)