Deux jours de repos pour le PSG après Auxerre

Hier soir, le PSG a terminé sa saison de Ligue 1 avec une victoire contre Auxerre (3-1). Les joueurs parisiens se sont vu accorder deux jours de repos par Luis Enrique.

Le PSG doit encore jouer deux finales, celle de la Coupe de France contre le Stade de Reims samedi, puis celle de la Ligue des champions le 31 mai contre l’Inter Milan. Sa saison ne sera pas terminée après cette rencontre puisqu’il participera à la Coupe du monde des clubs, qui débutera le 15 juin pour se terminer le 13 juillet. Après une saison longue et épuisante, les joueurs du club de la capitale ont besoin de souffler.

A voir aussi : Le message rassembleur de Marquinhos avant les deux finales du PSG

Retour à l’entraînement prévu mardi après-midi

Alors qu’ils ont terminé la saison de Ligue 1 2024-2025 hier soir avec la victoire contre Auxerre (3-1) lors de la 34e et dernière journée du championnat, les joueurs du PSG ne retrouveront les terrains que samedi soir avec la finale de la Coupe de France contre le Stade de Reims. Comme le rapporte RMC Sport, Luis Enrique a accordé deux jours de repos à ses joueurs après la victoire contre les Auxerrois et les festivités du titre de champion de France qui ont suivi. Le PSG reprendra le chemin de l’entraînement mardi après-midi (17 heures) et aura donc quatre jours pour préparer sa première des deux finales qu’il va disputer durant cette fin de mois de mai.