À la recherche d’un renfort en défense centrale, le PSG s’est positionné sur le joueur de la Juventus Turin, Dean Huijsen. Mais la concurrence sera rude dans ce dossier.

À moins d’un mois de la reprise du championnat, le PSG doit accélérer sur son mercato. À ce jour, seul Matvey Safonov a été recruté par les dirigeants parisiens. Si le dossier João Neves est sur la bonne voie pour renforcer l’entrejeu, en défense, le PSG s’est positionné sur Dean Huijsen. Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en 2028, l’hispano-néerlandais sort d’un prêt de six mois à l’AS Roma jugé concluant.

À lire aussi : Mercato – Dénouement proche dans le dossier Ugarte ?

Stuttgart et le Bayern Munich entrent dans la danse

Si le profil jeune de Dean Huijsen aurait pu correspondre au style souhaité par le nouveau coach Thiago Motta, un départ cet été pourrait permettre à la Juve de recruter un joueur plus expérimenté en charnière centrale (Jean-Clair Todibo). « L’argument de la Juventus est purement économique : Huijsen est fort, jeune – il est né en 2005 – et possède en Europe de nombreux admirateurs qui pourraient faire rentrer dans les caisses bianconeri des millions utiles à réinvestir sur le marché », explique la Gazzetta dello Sport. Preuve que la Vieille Dame ne compte pas sur son défenseur de 19 ans, il n’a pas été convoqué pour le stage en Allemagne, tout comme Arthur Melo and Mattia De Sciglio.

Reste désormais à savoir si le PSG compte bientôt passer à l’action dans ce dossier en formulant une première offre. Mais le board parisien ne devra pas trop traîner car la concurrence sera rude. En effet, la Gazzetta dello Sport rappelle que le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen ont déjà montré leur intérêt pour l’international Espoir espagnol. Mais selon le quotidien italien, deux autres clubs allemands ont coché le nom de Dean Huijsen dans leur short-list : Stuttgart et le Bayern Munich. La concurrence s’annonce donc rude entre le PSG et les clubs allemands. Pour rappel, le défenseur d’1m97 est sous contrat jusqu’en 2028 avec la Juventus Turin et le club turinois demanderait la somme de 30M€ pour se séparer de son joueur de 19 ans.