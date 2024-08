Deux nouveaux joueurs du PSG appelés en sélection

Alors que la Ligue 1 a repris depuis un peu moins d’un mois, une première trêve internationale va concerner une dizaine de joueurs du PSG, dont Gianluigi Donnarumma et Willian Pacho.

Le PSG possède de très nombreux internationaux dans son effectif. Après le match contre Lille dimanche soir (20h45, DAZN), un très grand nombre d’entre eux rejoindront leurs sélections respectives pour jouer des matches amicaux, de qualification à la Coupe du Monde 2026 ou bien encore de la phase de poules de la Ligue des Nations. Ce sera le cas pour Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien a en effet été, sans surprise, convoqué par Luciano Spalletti, le sélectionneur italien, pour participer aux deux matches de Ligue des Nations de l’Italie, contre la France au Parc des Princes le vendredi 6 septembre et contre Israël le 9 septembre.

Willian Pacho convoqué avec l’Équateur

Arrivé au PSG cet été et titulaire lors des deux premiers matches de la saison, Willian Pacho va aussi s’éloigner du Campus de Poissy pendant quinze jours. Le défenseur central a en effet été convoqué par le sélectionneur de l’Équateur, Sebastian Beccacece, pour disputer deux matches de qualifications à la Coupe du Monde 2026 contre le Brésil de Marquinhos et Lucas Beraldo, et le Pérou.

Le programme des internationaux du PSG