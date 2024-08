Deux recrues dans le onze de départ du PSG contre Le Havre ?

Demain soir (20h45, DAZN), le PSG joue son premier match de Ligue 1 avec un déplacement au Havre. Pour cette rencontre, deux recrues pourraient faire leur début.

Pratiquement trois mois après son dernier match officiel, la finale de la Coupe de France contre Lyon (2-1), le PSG va retrouver la compétition demain soir en ouverture de la première journée de Ligue 1. Les Parisiens vont se déplacer au Havre pour cette première rencontre officielle de l’exercice 2024-2025. Luis Enrique devrait compter sur un groupe quasiment au complet, seuls Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, absents de longue date, manqueront à l’appel. Pour ce match contre les Havrais, le coach espagnol pourrait titulariser deux de ses recrues.

A voir aussi : Deux absents à l’entraînement du PSG avant Le Havre

Asensio ou Ramos en pointe

Selon Le Parisien, Gianluigi Donnarumma devrait garder les buts. Le portier du PSG devrait être défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, fraichement revenu des Jeux Olympiques avec une médaille de bronze, Marquinhos, Willian Pacho, qui honorerait sa première titularisation dans une rencontre officielle, et Carlos Soler dans une inhabituelle place d’arrière gauche. Deuxième renfort de l’été, Joao Neves devrait aussi connaître sa première titularisation. L’international portugais (19 ans) devrait être associé à son compatriote Vitinha et Warren Zaïre-Emery. « Depuis quelques jours, ce trio échange beaucoup », avance le quotidien francilien. En attaque, Lee Kang-in et Bradley Barcola devraient occuper les couloirs. Pour le poste d’attaquant, Le Parisien hésite entre Marco Asensio et Gonçalo Ramos.