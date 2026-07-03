Deux recrues et un nouvel entraîneur au PSG Handball

Le PSG Handball s’est montré actif ces derniers. Un nouvel entraîneur va arriver durant l’été 2027 alors que deux joueurs ont été recrutés par les Rouge & Bleu.

Si la saison 2026-2027 du PSG Handball n’a pas encore commencé, il a déjà trouvé son entraîneur pour l’exercice… 2027-2028. Arrivé l’été dernier sur le banc des Rouge & Bleu, Stefan Madsen ne verra pas son contrat prolongé et partira du club de la capitale à l’issue de la saison 2026-2027. Il sera remplacé par Roberto Garcia Parrondo. Ce dernier a signé un contrat de trois ans et sera donc lié avec le PSG Handball jusqu’en juin 2030. Dans le communiqué de sa présentation, le coach espagnol n’a pas caché sa joie de rejoindre le PSG Handball. « Je suis extrêmement honoré de rejoindre le Paris Saint-Germain Handball. C’est un club majeur du handball européen, reconnu pour son ambition, son exigence et son identité forte. C’est une immense responsabilité, mais aussi un défi que j’accepte avec beaucoup d’enthousiasme. J’ai hâte de travailler avec les joueurs, le staff et l’ensemble du club pour continuer à écrire l’histoire du Paris Saint-Germain. »

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Des signatures pour la saison 2027-2028

Le PSG Handball a également annoncé la signature de deux joueurs… pour la saison 2027-2028. Il s’agit de Renars Uscins, qui a signé un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2029, en provenance du TSV Hannover-Burgdorf, alors que Dylan Nahi, formé au sein du club de la capitale, va faire son retour à Paris durant l’été 2027 après cinq ans sous le maillot du KS Kielce. Il sera lié avec le PSG Handball jusqu’en juin 2031. Lors de son premier passage au PSG, de 2017 à 2021, Dylan Nahi a remporté cinq championnats de France, deux Coupes de France, trois Coupes de la Ligue et un Trophée des champions. Dans le communiqué de son arrivée, il s’est dit ravi de retrouver son club formateur. « Revenir au Paris Saint-Germain Handball est une immense fierté et une émotion particulière pour moi. Ce club a joué un rôle essentiel dans mon développement, aussi bien comme joueur que comme homme. Après plusieurs années à l’étranger, je suis très heureux de retrouver Paris, mes racines et un environnement que je connais bien. J’ai hâte de retrouver les supporters, de porter à nouveau ce maillot et de contribuer aux ambitions du club dans les années à venir. »