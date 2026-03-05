Deux retours importants à l’entraînement du PSG avant Monaco

Ce jeudi matin, le PSG s’entraînait une dernière fois au Campus de Poissy avant son match de Ligue 1 contre Monaco. Luis Enrique a pu compter sur deux retours importants.

Le PSG entame les mois importants de sa saison 2025-2026 avec la course pour le titre en Ligue 1 et la quête de la défense de son titre en Ligue des champions, avec les huitièmes de finale contre Chelsea. Pour ces échéances importantes, Luis Enrique voudra pouvoir compter sur un effectif au complet et en forme. S’il devait déplorer plusieurs absents importants ces dernières semaines, le coach du PSG voit son infirmerie se vider petit à petit.

Dembélé et Mayulu présents avec leurs coéquipiers

Si contre les Monégasques il devra faire sans Fabian Ruiz, Joao Neves et Quentin Ndjantou, le coach du PSG pourrait compter sur le retour de deux joueurs pour cette rencontre de la 25e journée de Ligue 1. En effet, touché au mollet contre Strasbourg le 1er février dernier (1-2), Senny Mayulu a raté les six derniers matches des Rouge & Bleu. Le titi pourrait voir le bout du tunnel très rapidement. En effet, il a participé à l’entraînement de veille de match du PSG et postule donc pour une place dans le groupe de Luis Enrique pour la réception des Monégasques. Ce pourrait aussi être le cas pour Ousmane Dembélé. Sorti sur blessure lors du barrage aller de la Ligue des champions le 17 février dernier, l’international français était aussi présent sur les pelouses du Campus de Poissy ce jeudi matin. Il pourrait faire son retour contre Monaco, afin d’être prêt pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea mercredi soir.