Deux titis écartés du groupe pour le quart de Youth League

Ce mardi après-midi (16 heures), le PSG joue les quarts de finale de la Youth League. Deux titis ont été écartés du groupe pour raison disciplinaire.

L’équipe U18 du PSG joue les quarts de finale de la Youth League ce mardi après-midi contre Villarreal. Les titis parisiens voudront écarter le club espagnol afin de se qualifier pour le Final Four de la Ligue des champions des jeunes. Pour cette rencontre, Jean-François Vulliez, le coach parisien, devra faire sans Zayon Chtaï-Telamio, touché à la cheville, et Hermann Malonga, blessé au genou. Mais les deux titis ne seront pas les seuls absents pour ce choc.

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Un incident mineur dans le bus

En effet, comme le rapporte RMC Sport, Mathis Jangeal et Aymen Assab ne sont pas du voyage en Espagne. Leur absence n’est pas due à une blessure. Les deux titis du PSG ont été écartés du groupe pour raisons disciplinaires. Le média sportif confirme les informations de L’Equipe et indique qu’ils ont été sanctionnés pour un incident mineur dans le bus du club. Pour tenter d’éliminer Villarreal et se qualifier pour le Final Four pour la deuxième fois de son histoire, lorsqu’il avait été battu en finale par Chelsea en 2015, le PSG pourra compter sur Pierre Mouguengue, son meilleur buteur, ainsi que sur Adam Ayari, qui reste sur un doublé dans la compétition, conclut RMC Sport.