Deux titis vont redescendre jouer avec la Youth League

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Tottenham en Ligue des champions. Quelques heures plus tôt, l’équipe Youth League affrontera aussi les Spurs. Deux titis vont rejoindre l’effectif de l’équipe jeune du PSG.

Deux équipes du PSG vont jouer demain. L’équipe première va recevoir – au Parc des Princes – Tottenham lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Quelques heures plus tôt (14h30), au Campus de Poissy, l’équipe de Youth League affrontera aussi les Spurs dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Youth League. Pour cette rencontre, les titis parisiens pourront compter sur la présence de deux titis qui sont actuellement avec l’équipe première.

A lire aussi : Un nouveau jeune titi a participé à l’entraînement du PSG

Ils n’ont pas encore joué avec les pros cette saison

En effet, comme le rapporte Loïc Tanzi, journaliste spécialiste du PSG pour L’Equipe, Noham Kamara, qui n’a pas encore joué avec les pros cette saison, et David Boly, qui s’entraîne avec les pros depuis plusieurs semaines, et qui pourrait avoir du temps de jeu avec l’absence d’Achraf Hakimi, vont redescendre avec l’équipe Youth League. Ils vont essayer d’aider les jeunes titis parisiens à se rapprocher d’une qualification pour la suite de la compétition, eux qui sont actuellement quinzièmes au classement.