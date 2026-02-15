Deux victoires en deux matches pour les Féminines du PSG contre le Paris FC

Hier soir, les Féminines du PSG affrontaient le Paris FC en demi-finale de la Coupe LFFP. Et comme la semaine dernière, les joueuses du PSG ont dominé le PFC (3-0).

Après avoir battu le Paris FC en Arkema Première Ligue la semaine dernière (0-3) sur la pelouse du stade Charléty, les Féminines du PSG retrouvaient le PFC hier soir, cette fois-ci au Campus de Poissy, pour la demi-finale de la Coupe LFFP. Après avoir brillamment éliminé Thonon Evian Grand Génève FC en quart de finale (3-0), les joueuses de Paulo Cesar avaient à cœur de faire un beau match dans ce derby francilien pour se qualifier en finale de cette nouvelle compétition.

Un troisième 3-0 de suite

Ce sont les Féminines du PSG qui prennent le ballon face à une équipe du Paris FC assez refermée devant sa surface. A deux reprises, Kanjiga a mis en difficulté la défense du PFC mais sans réussir à tromper la vigilance de la gardienne adverse. Après une première mi-temps pauvre en occasions, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score nul et vierge. Mais il ne faudra pas attendre longtemps pour voir les Féminines du PSG concrétiser leur domination. Sur une remise en première intention de Jackie Groenen, Romée Leuchter propulsait le ballon au fond des filets d’une frappe croisée (1-0, 47e). Les joueuses du PSG vont accélérer pour se mettre à l’abri.Kanjinga (2-0, 58e) etAjibade (3-0, 88e) offrent un large succès aux Parisiennes (3-0). Les Féminines du PSG se qualifient donc pour la première finale de la Coupe LFFP, où elles retrouveront Lyon, qui a battu Dijon (4-0) dans l’autre demi-finale, le 14 mars prochain à Abidjan, en Côte d’Ivoire.