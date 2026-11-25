Ce mercredi après-midi, les titis du PSG affrontaient l’AS Roma en Youth League. Dominateurs, ils ont vu les Italiens, plus réalistes, s’imposer (1-2).

Quelques heures avant l’équipe professionnelle, les titis du PSG affrontaient l’AS Roma ce mercredi dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Youth League. Après avoir remporté ses deux premières rencontres, les jeunes parisiens restent sur deux matches sans victoires (un nul et une défaite) dans la Ligue des champions des jeunes. Pour leur avant-dernier match de la phase de ligue, les Parisiens voulaient retrouver le goût de la victoire à domicile pour se rapprocher de la qualification pour la suite de la compétition. Le début de rencontre est équilibré et c’est le PSG qui va se procurer la première occasion. Lancé en profondeur, Maoula Niakaté rate son face-à-face avec le gardien romain (4e). Pas vraiment dangereux, les Italiens vont pourtant réussir à ouvrir le score. Sur une passe en profondeur, un Romain dévie le ballon de la tête. Après une percée dans le camp du PSG, Lorenzo Paratici est trouvé dans la surface parisienne et trompe Arthur Vignaud (0-1, 11e). Après cette ouverture du score, les titis parisiens vont pousser, se procurer plusieurs situations, sans pour autant réussir à faire trembler les filets. Contre le cours du jeu, c’est l’AS Roma qui va faire trembler les filets. Sur un corner, Lorenzo Paratici passe devant Hermi M’Futila et trompe Vignaud de la tête (0-2, 42e) pour s’offrir un doublé. Les Italiens, ultra-réalistes, rentrent aux vestiaires avec ces deux buts d’avance.

À lire aussi : Première défaite pour le PSG en Youth League

De la maladresse pour les titis parisiens

Au retour des vestiaires, les titis du PSG vont réussir à réduire l’écart. Sur un corner, Axel Koukaba saute plus haut que tout le monde pour tromper le gardien romain (1-2, 49e). Avec ce but, les jeunes du PSG vont pousser pour égaliser. Lancé par Adam Ayari, Maoula Niakaté s’infiltre dans le camp romain et se projette dans la surface italienne. Mais sa frappe croisée s’écrase sur le poteau (64e). Les Parisiens vont se procurer quelques situations sans pour autant égaliser. La plus grosse action parisienne après ce poteau de Niakaté sera à l’initiative d’Adam Ayari. À l’entrée de la surface, le titi parisien élimine plusieurs Romains avec des dribbles avant de voir sa frappe s’échouer sur le haut de la barre romaine (82e). Les titis du PSG vont continuer à pousser, face à une équipe qui se regroupe devant son but en fin de match. Sur la dernière action du match, Ayari est bousculé par un défenseur romain. À 25 mètres du but romain, Jouhayni Abdountente sa chance mais sa frappe est déviée en corner (94e). Le corner ne donnera rien et les Parisiens s’inclinent donc pour la deuxième fois de suite en Youth League (1-2). Actuellement 18e, le PSG devra s’imposer contre Aston Villa le 8 décembre prochain pour se qualifier pour la suite de la compétition.





