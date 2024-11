Deuxième revers de suite en Europe pour le PSG Handball

Hier soir, le PSG Handball recevait Füchse Berlin en EHF Champions League. Devant son public, le club de la capitale s’est incliné (34-37). La deuxième défaite de suite en Coupe d’Europe.

Leader incontesté en Liqui Moly Starligue, le PSG Handball a aussi réussi un bon début de saison en EHF Champions League avec une deuxième place. Mais la semaine dernière, il s’est incliné pour la deuxième fois de la saison dans la compétition sur le parquet du Sporting (39-28). Hier soir, il retrouvait la compétition européenne avec la réception du Füchse Berlin. Le début de match est serré, les deux équipes se rendent coup pour coup (5-5, 6e). Le PSG et le club allemand vont souvent se passer l’avantage dans le match, sans jamais réussir à faire un vrai écart. Dans les quinze dernières minutes de la première mi-temps, ce sont les Berlinois qui mènent très souvent d’un but, l’écart à la mi-temps (18-19).

Une troisième défaite en Europe cette saison

Le début de la seconde période est encore à l’avantage du club allemand, qui arrive à maintenir son avance d’un but. Il faudra attendre la moitié du second acte pour voir le PSG Handball prendre l’avantage (27-26, 44e). Un avantage de courte durée, les Allemands arrivant rapidement à égaliser (29-29, 49e). Alors qu’il avait repris le leadership (31-30, 52e), le PSG va prendre un éclat et compter trois buts de retard à deux minutes de la fin (32-35, 58e). Les Parisiens s’inclinent finalement de trois buts (34-37) et enchaînent une deuxième défaite de suite en EHF Champions League et perdent leur deuxième place, qui leur permet de se qualifier directement pour les quarts de finale de la compétition. Jeudi prochain (18h45), les Parisiens voudront retrouver le gout du succès en Europe sur le parquet de Bucarest pour rester proche des deux premières places, directement qualificatives pour les quarts de finale. Avant ça, ils retrouveront la Liqui Moly Starligue avec la réception de Cesson-Rennes dimanche après-midi (17 heures).