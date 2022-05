Le PSG a vécu une dernière journée de championnat chargée en émotion. Entre l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé, la cérémonie du trophée de la Ligue 1, le départ de Leonardo ou encore le dernier match dans la capitale d’Angel Di Maria, les supporters avaient de quoi être dans tous leurs états. Après sept ans sous le maillot Rouge & Bleu, El Fideo n’a pas vu ses dirigeants lever l’option d’une année supplémentaire qu’il avait dans son contrat. Il doit donc trouver un nouveau challenge pour la suite de sa carrière, et le nom de la Juventus revient avec insistance, même s’il existe des désaccords selon la presse italienne. Focalisé sur la Coupe du Monde au Qatar qui arrive, l’international argentin a annoncé au média Olé qu’il prendra sa retraite internationale à l’issue de cette compétition.

Di Maria ne veut pas être « égoïste »

Le désormais ancien joueur du PSG a déclaré : « Après cette Coupe du monde, il sera temps. Il y a beaucoup de gars qui sont au niveau international, qui s’améliorent et petit à petit ils vont montrer qu’ils sont à ce niveau. J’ai réalisé ce que je voulais réaliser. Ce serait égoïste de ma part de continuer après tant d’années et d’avoir obtenu ce que je cherchais. Après la Coupe du monde, je me retirerai »

Avec l’Albiceleste, Angel Di Maria est actuellement à 124 sélections pour 24 buts inscrits et 24 passes décisives délivrées. Le milieu de terrain aura remporté la Copa America en 2021 avec sa sélection et la médaille d’Or lors des Jeux Olympiques de 2008 à Pekin, tout en étant finaliste du mondial 2014 après une compétition XXL où il se blessera en demi-finale.