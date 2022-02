Di Maria appelle à l’union sacrée à trois jours du match contre le Real Madrid

Le PSG s’est imposé difficilement ce vendredi soir face à Rennes au Parc des Princes grâce à un but dans les ultimes secondes de la partie inscrit par Kylian Mbappé (1-0).

Cette rencontre a été particulière pour les Rouge & Bleu. Après avoir réalisé une magnifique rencontre la semaine d’avant face au LOSC (1-5), les Parisiens sont retombés dans leurs travers et n’ont proposé que trop peu collectivement et dans le jeu. Une situation qui agace bon nombre d’observateurs mais surtout les supporters.

Lors des 45 premières minutes, le Collectif Ultras Paris a décidé de faire une grève des encouragements et a déployé un certain nombre de banderoles qui visaient les joueurs, dirigeants et décisionnaires du PSG. Que ce soit au sein de la section professionnelle du club, mais aussi les féminines ou encore le centre de formation. Suite à cet événement, les joueurs ont décidé de ne pas aller saluer leurs supporters après la rencontre.

Sur le réseau social Instagram, Angel Di Maria veut apaiser les tensions et appelle à l’union sacrée à trois jours de la rencontre face au Real Madrid. L’Argentin a publié une photo iconique de lui après la qualification face au Borussia Dortmund en mars 2020 avec ces mots : « N’oublions pas qu’ensemble nous sommes plus forts. Allez Paris !!! »

De quoi calmer les ardeurs de certains à quelques jours d’un premier rendez-vous capital pour la suite de la saison du PSG.