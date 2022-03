Buteur et passeur lors du match contre le Venezuela vendredi (3-0), Angel Di Maria a laissé planer le doute sur la suite de sa carrière internationale dans un message sur son compte Instagram. Le numéro 11 du PSG irait jusqu’à la Coupe du Monde au Qatar et prendrait ensuite sa retraite internationale.

Des rumeurs qui ont été confirmées par le média argentin TYC Sport. Selon ce dernier, El Fideo a bien joué son dernier match sous le maillot de l’Albiceleste en Argentine. L’attaquant du PSG prendra bien sa retraite internationale à l’issue du Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre). Il souhaite laisser la place à la nouvelle génération. Cette fin avec sa sélection ne sera pas suivie d’une retraite tout court. TYC Sport conclut en indiquant que l’ancien du Benfica compte poursuivre sa carrière en club. Pour rappel, il est en fin de contrat le 30 juin avec le PSG et a une option pour prolonger d’un an. C’est son souhait mais les dirigeants parisiens seraient plus réticents.