Di Maria émet son souhait de rester au PSG

C’est une page qui va bientôt se tourner dans l’histoire du PSG. Arrivé en 2015, Angel Di Maria dispute actuellement sa septième (et sûrement dernière) saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. En fin de contrat le 30 juin prochain, El Fideo devrait – sauf retournement de situation – quitter la capitale française cet été. L’international argentin est le meilleur passeur de l’histoire du club de la capitale avec 113 offrandes et compte en plus 90 réalisation à son actif, ce qui fait de lui le 9e meilleur buteur des Rouge et Bleu et tout ceci en 293 matches joués. Interrogé par la radio argentine, Urbana Play, le numéro 7 parisien a indiqué son souhait de rester en France… même s’il sait que la décision finale reviendra aux dirigeants du PSG.

“Je suis content ici, je suis heureux d’avoir gagné le championnat, c’est important pour moi d’avoir gagné 5 titres en 7 ans. J’essaie de gagner des titres, je me prépare pour ça chaque saison, alors je suis content d’avoir remporté ce trophée. Mon contrat se termine en juin, l’idée serait d’essayer de terminer ici après un an supplémentaire. […] Je ne sais pas si le club a envie que ça se passe comme ça, il y a un pré-contrat, mais il faut voir si le club l’active. Sinon, j’essaierai de trouver une opportunité en Europe pour essayer d’arriver de la meilleure manière au Mondial au Qatar. L’idée, c’est une année de plus en Europe et puis revenir en Argentine, mais en football, on ne peut pas voir trop loin.”