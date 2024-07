Di Maria : « J’ai passé sept ans inoubliables au PSG »

Angel Di Maria (36 ans) a passé sept saisons au PSG. Après une aventure ratée à Manchester United, El Fideo estime que le club de la capitale a changé sa vie.

Après des débuts prometteurs au Benfica, Angel Di Maria a rejoint le Real Madrid en 2010. Après quatre ans au sein du club merengue, il avait décidé de rejoindre Manchester United. Mais son aventure anglaise va être un fiasco. Acheté 75 millions d’euros par les Red Devils, il quitte le club un an seulement après son arrivée pour rejoindre le PSG, qui le courtisait déjà en 2014. Pendant sept ans (2015-2022), El Fideo brillera sous le maillot du PSG, lui qui est le meilleur passeur de l’histoire des Rouge & Bleu avec 112 offrandes (295 matches, 92 buts). Deux ans après son départ des Rouge & Bleu, lui qui va jouer son dernier match avec l’Argentine lors de la finale de la Copa America dans la nuit de dimanche à lundi, s’est longuement confié à France Football sur son aventure parisienne. Extraits choisis.

Sa signature au PSG, une renaissance ?

« Oui, parce qu’en effet cela avait été une année compliquée à Manchester, où beaucoup d’événements familiaux et footballistiques s’étaient produits (il avait été victime d’une tentative de cambriolage à son domicile et n’avait pas la confiance de Louis van Gaal, son entraîneur). Ensuite, on a perdu la Copa America (0-0, 1-4 au t.a.b. face au Chili). J’étais dans une spirale négative et Paris a changé ma vie. J’ai recommencé à me sentir comme je me sentais à Madrid (lors de son passage au Real, de 2010 à 2014). Et le public m’a donné son amour dès le premier jour. On dit toujours qu’à Paris, si vous ne parlez pas français, les Français ne vous aiment pas. Eh bien, moi, je n’ai pas du tout ressenti ça ! »

Sa signature au PSG a signifié un avant et un après dans sa carrière ?

« Ce dont j’avais besoin à ce moment-là, c’était d’un nouvel endroit pour repartir de zéro. Or, Paris se trouvait dans une phase de croissance, avec des joueurs extraordinaires, et, dès le premier jour, je m’y suis senti à l’aise. C’est l’endroit où j’ai passé le plus de temps dans ma carrière. Même si, quand je repense à ces sept années-là, je me dis que c’est passé très vite. J’étais heureux à Paris, c’est pour ça ! Et, au passage, j’ai eu une petite Française (sa seconde fille, Pia, née en 2017), je garderai donc toujours un lien particulier avec Paris. J’y ai passé sept ans inoubliables pour moi et ma famille. »

Je suis toujours les performances du PSG ?

« Bien sûr, je regarde toujours Paris. Cela me fait repenser à tout ce que j’ai vécu, à quel point j’ai été heureux là-bas. Et il me reste quelques amis à Paris, même si celui avec qui j’échangeais le plus était Marco (Verratti), qui est parti (en septembre 2023 au Qatar, au Al-Arabi SC)… Je parle de temps en temps avec les intendants du club. Je regarde les matches en Ligue 1. Et je ne manque aucune rencontre de Ligue des champions. Je suis également le Real Madrid de Luka Modric et Dani Carvajal, mes anciens coéquipiers qui sont toujours là-bas. »

J’aurais aimé rester encore au PSG ?

« Oui, mon idée était de rester un an de plus. Cela m’aurait plu, mais le club en a décidé autrement. Ils ont souhaité que je parte, probablement parce qu’ils voulaient faire venir d’autres joueurs. Je l’ai compris, même si cela n’a pas été facile après tant d’années passées là-bas. Le football est comme ça. La saison qui a suivi n’a pas été évidente pour Paris et, avec le temps, j’ai fini par admettre que j’étais parti au bon moment. »

La sensation d’avoir créer un lien spécial avec les supporters du PSG ?

« Oui, et je m’en suis rendu compte le jour de mes adieux. Je n’oublierai jamais ce que les supporters ont fait pour moi. Pour me dire au revoir, ils ont fait la fête à l’extérieur du stade, avec des feux d’artifice, comme lors du huitième de finale retour contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions (2-0, le 11 mars 2020). C’est un moment inoubliable pour moi et ma famille. Un responsable des ultras m’a offert une grande photo sur laquelle je fête un but avec le maillot du PSG. Puis les supporters m’ont fait monter dans leur tribune et m’ont demandé d’apposer ma signature. J’étais très fier et ému par toutes ces marques d’affection et de reconnaissance. »