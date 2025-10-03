Di Maria : « J’étais heureux quand ils ont gagné la Ligue des champions »

Angel Di Maria a joué pendant sept ans au PSG. El Fideo s’est réjoui de la victoire du PSG lors de la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0).

Après une saison très difficile à Manchester United, Angel Di Maria a signé au PSG lors de l’été 2015. L’international argentin est resté sept ans au sein du club de la capitale et est devenu une légende du club de la capitale. Entré dans les cœurs des supporters du PSG, il a quitté les Rouge & Bleu en 2022 avec un palmarès fortement garni, un titre de meilleur passeur de l’histoire (112 offrandes) et une place à part dans le cœur des supporters du PSG.

« Le club l’a toujours voulu »

Dans une interview accordée à DS Sports, l’ancien joueur du PSG s’est réjoui de la victoire de son ancien club en Ligue des champions la saison dernière contre l’Inter Milan (5-0). « Mon arrivée au PSG ? J’avais l’impression d’être dans une PlayStation. Ibrahimovic, Cavani, Mbappé, Messi, Neymar, c’était incroyable d’être là. J’étais heureux quand ils ont gagné la Ligue des champions. Nous, on était proches. Le club l’a toujours voulu. »