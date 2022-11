En très grande forme depuis le début de la saison avec le PSG, Lionel Messi compte bien surfer sur sa dynamique actuelle lors de la Coupe du monde avec l’Argentine. Son compatriote et ancien coéquipier au PSG, Angel Di Maria, a loué sa complicité avec la star parisienne.

Après une première partie de saison quasi parfaite du PSG, l’actualité footballistique sera désormais occupée par la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre). Une compétition qui concernera 11 joueurs Parisiens dont l’Argentin Lionel Messi. Performant depuis le début de saison avec les Rouge & Bleu (12 buts et 14 passes décisives en 19 matches), le septuple Ballon d’Or aura à coeur d’amener sa formation à la victoire finale pour sa dernière participation à un Mondial. Après l’avoir côtoyé en sélection d’Argentine pendant de nombreuses années, Angel Di Maria a eu le bonheur d’évoluer avec son compatriote au PSG lors de la saison 2021-2022.

🚨🗣️ I Leo Messi pour CONMEBOL :



« Je suis heureux de vivre là où je vis et, ma famille et moi, nous profitons de Paris ! »



« Jouer avec Leo, c’est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma carrière »

Dans un entretien accordé à La Nación, l’ancien joueur du PSG a évoqué son plaisir d’évoluer aux côtés de l’attaquant de 35 ans. « Pour moi, être aux côtés de Leo, ça vaut tout. C’est le meilleur au monde, c’est un extraterrestre, je ne me lasserai pas de le dire. Et je le répète : jouer avec Leo, c’est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma carrière. Nous avons passé de nombreuses années ensemble en équipe nationale et j’ai même pu jouer dans le même club que lui. Le voir tous les jours est beaucoup plus agréable. Partager le terrain avec Leo est un rêve devenu réalité. Il est très mature, très engagé » a déclaré le meilleur passeur de l’histoire du PSG, avant d’être questionné sur sa relation sur le terrain avec Lionel Messi. « J’essaie toujours de me connecter à lui, de le chercher, mais aussi de comprendre que, même s’il peut résoudre le jeu, il n’est pas toujours nécessaire de lui donner le ballon (…) Ce qui peut se passer, c’est que vous le regardez, de près, et que vous vous dites ‘ça ne peut pas être vrai, ce que je vois n’est pas réel.’ Mais même si c’est un extraterrestre, parfois vous devez prendre d’autres décisions. Pour lui, pour l’équipe, et ce groupe a déjà assimilé ça. »