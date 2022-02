Di Maria pourrait manquer PSG / Rennes

Ce dimanche, le PSG a étrillé le LOSC, champion de France en titre, sur sa pelouse du stade Pierre Mauroy en conclusion de la 23e journée de Ligue 1 (1-5). Une partie extrêmement intéressante pour les hommes de Mauricio Pochettino, qui ont démontré de l’envie, de l’efficacité et surtout du jeu. Petit souci cependant, à une semaine de la réception du Real Madrid en Ligue des Champions, Angel Di Maria a dû céder sa place à Julian Draxler suite à un choc au mollet.

Dès lors, même si El Fideo ne se trouve pas dans la forme de sa vie, l’inquiétude était tout de même de mise tant les cartouches offensives à la disposition de Mauricio Pochettino ne sont pas légions en vue du Real Madrid. Néanmoins, il semblerait que ce coup reçu face à Lille soit finalement sans grande conséquence. En effet, Le Parisien, via son site internet, nous indique qu’Angel Di Maria ne souffre que d’une simple fatigue musculaire. Pour l’heure, sa présence face aux Madrilènes n’est donc pas en danger. Le staff du PSG devrait, en revanche, ne prendre aucun risque avec son élément, celui-ci devrait d’ailleurs travailler en salle en début de semaine. Dans l’optique du 15 février prochain, il se pourrait donc que l’international argentin fasse l’impasse sur la réception du Stade Rennais ce vendredi en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, conclut Le Parisien.

De son côté, Gaston Edul, journaliste pour le média argentin TyC Sports, avait déjà rassuré sur l’état de santé de Di Maria un peu plus tôt dans l’après-midi. Ce dernier avait indiqué que l’attaquant rouge et bleu ne souffrait d’aucune lésion et qu’il se portait bien malgré une fatigue musculaire. Tout porte donc à croire que le gaucher pourra tenir sa place au sein du groupe concocté par Mauricio Pochettino pour ce choc face à son ancienne équipe dans une semaine tout pile.