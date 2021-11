Di Maria remplaçant, un choix de Pochettino (L’E)

Hier soir, lors de Bordeaux / PSG (2-3), Mauricio Pochettino a offert deux surprises dans son onze de départ. Au milieu de terrain, il a préféré titulariser le titi parisien Eric Junior Dina-Ebimbe à la place d’Idrissa Gueye. La plus grosse surprise a été la présence de Julian Draxler dans le onze plutôt qu’Angel Di Maria. El Fideo – qui a rejoint sa sélection ce dimanche – n’était ni malade ni touché physiquement ont expliqué ses proches à l’Equipe. Le fait qu’il n’est pas joué est juste un choix de Mauricio Pochettino.

Le quotidien sportif qui évoque également les deux autres argentins du PSG, Lionel Messi et Leandro Paredes. Tous les deux blessés, ils ont tout de même été convoqués par Lionel Scaloni. Pour le milieu de terrain, « malgré sa convocation, un doute entourait encore, ces dernières heures » son départ en Argentine. Même s’il rejoint son pays natal, il n’est pas sûr que Paredes joue lors de ce rassemblement. « Le joueur souhaite répondre favorablement à l’appel de son pays et le PSG ne peut de toute façon pas s’y opposer. En effet, depuis minuit, les joueurs sont sous la responsabilité de leur sélection et plus de leur club, comme le prévoient les règlements de la Fifa. », dévoile le quotidien sportif.

En ce qui concerne Lionel Messi, il devrait faire son retour à l’entraînement au milieu de la semaine prochaine. « Le timing semble juste mais pas impossible« pour affronter l’Uruguay le 13 novembre. « En revanche, si sa réhabilitation se passe dans les délais prévus », le numéro 30 du PSG sera sur le terrain face au Brésil le 17 novembre.