Di Maria un peu plus dans l’histoire du PSG

Le PSG a rencontré Montpellier ce samedi soir et a remporté son huitième match de suite. Un début de saison tonitruant qui permet aux hommes de Pochettino de compter 10 points d’avance sur son poursuivant, l’Olympique de Marseille (qui doit encore rattraper 2 matches). Malgré un exercice exceptionnel, d’un point de vue comptable, les parisiens ont été décevants dans le jeu. Parmi eux, on retrouve Angel Di Maria.



Le numéro 11 Rouge & Bleu, qui n’a pas trouvé le chemin des filets, a disputé ce samedi un match marquant dans son histoire avec le PSG. En effet, Di Maria a joué son 269e match sous les couleurs parisiennes et rejoint Javier Pastore à la 18e place des joueurs les plus capés au Paris Saint-Germain. Il est aussi, à égalité avec Flaco, l’Argentin qui a disputé le plus de rencontres au sein du club de la capitale. Arrivé en 2015, El Fideo a joué 176 matches de Ligue 1 (52 buts, 67 passes décisives), 24 de Coupe de France (11 buts, 10 passes décisives), 16 de Coupe de la Ligue (8 buts, 11 passes décisives), 4 Trophées des Champions (3 buts, 1 passe décisive) et 49 de Champions League (14 buts, 17 passes). Rappelons qu’à son palmarès, on peut mentionner qu’il est aussi le meilleur passeur de l’histoire du club de la capitale.