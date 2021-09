Le PSG s’est construit une équipe exceptionnelle avec l’arrivée de joueurs comme Messi, Donnarumma, Hakimi ou encore Sergio Ramos. Mais de nombreux tits, partis les précédentes années, brillent au sein de leur nouveau club. On pense bien évidemment à Christopher Nkunku avec le RB Leipzig mais aussi à Moussa Diaby avec le Bayer Leverkusen. Le jeune milieu de terrain offensif s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe et explique ne pas regretter son choix d’avoir quitté le club de la capitale pour la Bundesliga.

Le grand public l’a redécouvert après son départ à Leverkusen :

Je suis parti du PSG parce que j’avais besoin de temps de jeu. L’enjeu pour un jeune, c’est de pouvoir s’exprimer, c’est ce que j’ai réussi à faire. À Leverkusen, on m’a donné cette confiance, qui m’a permis d’améliorer mes statistiques, une chose sur laquelle je dois encore bosser, d’ailleurs.

Comment s’est exprimée la confiance accordée par Leverkusen ?

Par le fait de m’avoir perçu tout de suite comme un joueur important de l’équipe. Je ne dis pas qu’au PSG, on ne m’a pas donné de confiance, ils m’ont donné ma première chance, j’en suis très reconnaissant. Mais devant moi, il y avait de très grands joueurs. À Leverkusen, il n’y avait pas de joueurs comme à Paris. Donc forcément, ces responsabilités-là, on va les donner à des jeunes comme moi.

Des regrets lorsqu’il voit le projet Messi, Neymar, Mbappé ?

Non, jamais. Je suis le premier supporter du PSG. Mais quand je suis parti, c’était pour avoir plus de temps de jeu. Je me dis qu’il faut partir pour revenir plus fort. Pourquoi ne pas revenir un jour au PSG avec un statut différent ? Un de mes objectifs est d’aller dans un club de ce type-là avec ce statut-là, un jour.