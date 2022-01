En ce mercredi 12 janvier, les rumeurs mercato au PSG se sont multipliées et ce n’est pas prêt de se terminer. Ce n’est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain cherche à dégraisser cet hiver et plusieurs joueurs sont clairement sur le départ. Par exemple, Sergio Rico a récemment refusé une offre de Clermont et des premières discussions seraient en cours en Espagne pour un prêt. Le club de la capitale ne serait pas contre cette option là, voire pour un transfert dans le meilleur des cas. Le cas d’Abdou Diallo est un peu plus complexe.

Actuellement à la CAN, l’international sénégalais ne fait pas partie de la liste des indésirables et pourtant son nom revient constamment dans des rumeurs mercato. Le défenseur central ne voit pas un départ du PSG comme une priorité, mais il ne serait pas non plus contre une expérience ailleurs selon plusieurs médias. Si en Angleterre son nom revient régulièrement, c’est surtout du côté de l’Italie qu’il faudra regarder de manière plus attentive.

Comme l’indique le journaliste Fabrizio Romano, les Milanais continuent de chercher un défenseur central pour compenser la blessure de Simon Kjaer et pisteraient toujours Abdou Diallo. Ce dossier pourrait devenir plus concret… dans le cas où le PSG accepterait de le prêter. Ce qui n’est actuellement pas dans les plans des Rouge & Bleu. Par ailleurs, le club italien serait aussi sur Éric Bailly (Manchester United) mais les avancées ne sont pas sérieuses selon le spécialiste mercato.