Didier Deschamps : « Barcola ? Il se sent bien. Il n’a pas de souci particulier »

Pour le compte des qualifications à la Coupe du Monde 2026, l’Equipe de France affronte l’Ukraine ce jeudi 13 novembre (20h45). A la veille de la rencontre, Didier Deschamps s’est présenté en conférence de presse d’avant-match depuis Clairefontaine.

Le mardi 4 novembre dernier, dans la foulée de la défaite du PSG (1-2) face au Bayern Munich, c’est Bradley Barcola lui-même qui a fait part d’une fatigue liée à l’enchaînement des matchs. Ainsi, son état physique pose question parmi les observateur et supporters du Paris Saint-Germain, mais aussi de l’Equipe de France. L’interrogation a été posée à Didier Deschamps ce mercredi en conférence de presse, et le sélectionneur des Bleus s’est montré rassurant dans sa réponse : « Il va bien. En début d’année il était très bien avec nous mais il a moins joué avec son club. Là il a eu 6 matchs en 15 jours, les organismes sont sollicités. Il a de bonnes sensations. Il est un élément important de par ce qu’il est capable de faire. Mais l’accumulation, pour tous les joueurs, amène la fatigue. Lundi, mardi c’est surtout de la récupération. On a peu de temps mais il se sent bien. Il n’a pas de souci particulier« .