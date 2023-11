Impressionnant de précocité, Warren Zaïre-Emery devrait être récompensé de ses très bonnes performances puisque Didier Deschamps serait sur le point de faire appel à ses services lors de la prochaine trêve internationale.

Véritable tube de ce début de saison du PSG, Warren Zaïre-Emery crève littéralement l’écran. Dès son intronisation, conscient d’avoir en sa possession un joyau à polir, Luis Enrique l’a, d’emblée, installé comme titulaire au sein de son entrejeu. Une confiance, du reste, extrêmement bien rendue par le principal intéressé, auteur de prestations de haute volée. Et tout cela est, en prime, sublimé par une fiche statistiques également impressionnante avec 2 réalisations et 5 offrandes.

🚨 Warren Zaïre-Emery devrait être appelé par Didier Deschamps en EDF pour la prochaine trêve internationale 🌟🇫🇷



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/4uJgNYWiiT — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 5, 2023

Une bonne nouvelle va tomber pour Warren Zaïre-Emery

C’est dans ce contexte très favorable que Warren Zaïre-Emery devrait bel et bien connaître sa toute première convocation avec l’Équipe de France. Fabrizio Romano et Téléfoot s’accordent sur ce point : le titi parisien, qui a tapé dans l’œil de Didier Deschamps, sera appelé par ce dernier lors de la prochaine trêve internationale et ce, à seulement 17 ans. Une sacrée prouesse en somme. Le sélectionneur rendra sa liste le jeudi 9 novembre prochain.