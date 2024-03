Didier Deschamps dithyrambique envers Warren Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery est un titulaire indiscutable au sein du PSG. Ses performances ont été récompensées par une convocation en équipe de France. Didier Deschamps s’est montré élogieux envers son milieu de terrain.

Warren Zaïre-Emery est devenu majeur il y a neuf jours. Mais il est l’un des cadres du PSG depuis maintenant plusieurs mois. Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier à seulement 16 ans, le titi jouait régulièrement, mais pas à son poste de prédilection, le milieu de terrain. Il était très souvent utilisé en tant que piston droit. Depuis l’arrivée de Luis Enrique, WZE est un titulaire indiscutable. Il évolue le plus souvent dans son poste de prédilection, même s’il est encore quelques fois utilisé dans le couloir droit. Auteur de solides performances, il a connu les joies d’une convocation et d’une première sélection avec l’équipe de France A en novembre dernier. Le titi a de nouveau été appelé par Didier Deschamps pour cette trêve internationale.

« On n’est pas titulaire à 18 ans dans un club comme le PSG par hasard »

Interrogé sur la présence du numéro 33 du PSG dans sa dernière liste avant celle de l’Euro, le sélectionneur de l’équipe de France s’est montré dithyrambique envers Warren Zaïre-Emery. « On n’est pas titulaire à 18 ans dans un club comme le PSG par hasard. Il a vraiment un très très fort potentiel, encense le sélectionneur des Bleus dans une interview accordée à Téléfoot. Évidemment, qu’il a des étapes à franchir, mais déjà ce qu’il est capable de faire, c’est très intéressant pour nous. » Le titi du PSG pourrait connaître ses deuxièmes et troisièmes sélections contre l’Allemagne (23 mars) et le Chili (26 mars), lors de ce rassemblement.