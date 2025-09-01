Didier Deschamps donne des nouvelles de Dembélé

Lors de la victoire du PSG contre Toulouse ce week-end, Ousmane Dembélé a dû sortir en raison d’une pointe derrière la cuisse. Didier Deschamps a donné de ses nouvelles.

La première trêve internationale de la saison 2025-2026 a ouvert ses portes ce lundi. Cette dernière concerne 16 joueurs du PSG. Ousmane Dembélé fait partie de cette liste, lui qui a été appelé par Didier Deschamps. Mais l’international français pourrait finalement déclarer forfait en raison de sa sortie sur blessure contre Toulouse samedi soir. Présent à Clairefontaine, le numéro 10 du PSG doit être examiné par le docteur des Bleus avant de savoir s’il peut tenir sa place pour ce rassemblement. Présent en conférence de presse, Didier Deschamps a évoqué Ousmane Dembélé.

A voir aussi : TFC / PSG – Dembélé se montre rassurant après sa sortie sur blessure







« Il y a d’autres joueurs, dont Konaté et Dembélé et peut-être quelques autres, qui doivent être vérifiés par le docteur »

« Au moment où je vous parle, j’ai déjà effectué deux changements, comme vous le savez, avec les blessures de Rayan Cherki et William Saliba. Il y a d’autres joueurs, dont Konaté et Dembélé et peut-être quelques autres, qui doivent être vérifiés par le docteur. Ils viennent, mais je n’ai pas les infos. J’espère ne pas être amené à faire d’autres changements. Ce ne sont pas des soucis où c’est clair et net, ça demande vérification médicale. » Le sélectionneur des Bleus a aussi été questionné sur la présence de Lucas Hernandez dans la liste, lui qui joue peu avec le PSG. « Vous m’avez souvent posé la question par rapport aux temps de jeu, durant toutes ces années. Lucas Hernandez est dans un club où il y a un match tous les trois jours. Il n’a pas été épargné avec deux graves blessures. Il est revenu, sans être encore à 100%. Son mental est quelque chose d’important, c’est un combattant. C’est quelqu’un de très solaire, même quand il ne joue pas. Il est là pour le collectif. Son corps lui demande des adaptations. De jouer deux matchs en une semaine, ça demande encore du temps pour lui. J’espère qu’il aura un temps de jeu suffisant. »